Добро пожаловать в гостевой дом «Surf Holiday House»

Плёс — старинный город в Ивановской области на берегу Волги. Воспетый в полотнах Исаака Левитана (художник написал здесь около 200 картин), он, как и в конце XIX века, остаётся одним из самых живописных мест средней полосы. Во многом благодаря своей сказочной природе. Здесь, на Волге, в самом живописном городе Золотого Кольца открылся новый гостевой дом «Surf-House». Расположившись в центральной части города, он создает обманчивое впечатление жилого особняка. Однако внутри вас ждет современный стиль в интерьере, со всеми удобствами, где все продумано для размеренного отдыха самых взыскательных гостей. Гостевой Дом, расположенный в прекрасном районе Плёса, будет рад открыть для Вас свои двери. Гостеприимные хозяева, уютные комнаты со всеми удобствами, зелёный ухоженный дворик, беседка, комфортабельная спокойная обстановка.

Предлaгаем вашeму вниманию двуxэтaжный дом с цоколем 340 кв.м.

Современный стиль в интерьере, со всеми удобствами! Интeрьер гocтевoгo дoмa включает:

Интeрьер гocтевoгo дoмa включает: Зал с большим обеденным столом и дровяным камином, оборудованной полноценной кухней с плитой, холодильником, посудомоечной машиной и микроволновой печью. На первом и втором этажах расположены четыре изолированные комнаты, балкон и зимний сад.

На цокольном этаже расположена большая, комфортабельная сауна и кинотеатр. В доме два санузла с душем и одна ванная. Забронировать

Адрес — Ивановская область, Приволжский район, город Плёс, переулок Красноармейский, дом 10 Условия заселения:

Дом сдается от 2 суток, Предоплата

Время заселения: 14:00

Время выселения: 12:00



Стоимость проживания:

от 30 тыс. рублей за сутки.

Цена в праздничные дни по договоренности.

Дом рассчитан для размещения компании до 8 человек.

Курение запрещено! Забронировать

На территории дома имеется : Летняя крытая беседка с комфортабельной зоной барбекю и казаном, банный чан на дровах позволит вам приятно провести время в любую погоду. Интeрьер гocтевoгo дoмa включает:

Старинный город Плес, основанный в 12 веке, овеян ореолом романтики. На тихих, спокойных улочках жизнь течет размеренно и неторопливо. Достопримечательности Плёса: что посмотреть и куда сходить. Интeрьер гocтевoгo дoмa включает:

До­сто­при­ме­ча­тель­но­сти Плёса на карте Этот небольшой город — сегодня в нём проживает менее 3000 человек — один из самых древних в России. Уже в XII веке тут находилось поселение, опоясанное крепостной стеной. Но она была уничтожена во время нашествия Батыя в 1238 году. В начале XV века по приказу князя московского и владимирского Василия здесь была возведена новая крепость, а оставшиеся от этого оборонительного сооружения земляной вал и ров являются местной до­сто­при­ме­ча­тель­но­стью.